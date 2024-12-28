В ЕС разрешили продавать гаджеты только с единым разъемом зарядки
В Евросоюзе заработала директива о едином типе зарядки гаджетов
В странах Евросоюза с 28 декабря разрешили продавать смартфоны и прочие портативные устройства только с единым типом порта зарядки USB-C. Об этом сообщили на сайте ЕС.
Исключение будет действовать для портативных компьютеров и небольших устройств, в которые не помещается USB-C.
Пользователи после введения новых правил смогут не покупать для каждого нового гаджета отдельные зарядные устройства.
Директива также направлена на сокращение отходов, которые возникают при продаже радиооборудования, и на снижение уровня добычи сырья и выбросов углекислого газа в процессе производства, перевозки и утилизации зарядок.
Специалист по мобильному оборудованию компании «МегаФон» Антон Вишневский ранее посоветовал не использовать функцию быстрой зарядки смартфона.