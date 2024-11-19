Эксперт по гаджетам Вишневский посоветовал не использовать функцию быстрой зарядки

Чтоы продлить жизнь своему смартфону, не стоит использовать функцию быстрой зарядки, это может навредить устройству. Об этом «ФедералПресс» сообщил специалист по мобильному оборудованию компании «МегаФон» Антон Вишневский.
По его словам, из-за быстрой зарядки гаджет может перегреться и выйти из строя. Кроме того, рекомендуется использовать для своего мобильного телефона только те устройства, которые с ним совместимы.
Также важно использовать только качественные беспроводные зарядки. В противном случае устройство может также вызвать перегрев и поломку гаджета. Лучше всего, если для зарядки используют фирменный кабель и адаптер.
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