Евродепутат Картайзер: санкции против России привели Европу к зависимости от США

Санкции против России привели Евросоюз к зависимости от США и серьезным экономическим потерям. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«В целом санкционная политика является самоубийственным провалом. Санкции наносят ЕС больший ущерб, чем России», — сказал он.

Отказ ЕС от диалога с Россией за несколько лет обернулся высокими ценами на энергоносители, падением конкурентоспособности и ускоренной деиндустриализацией. Союз все больше самоизолируется, тогда как санкционная политика усиливает его привязку к США.

Санкции продолжают подаваться как «плата за справедливость», а ответственность за энергетический кризис перекладывается на Россию, хотя она долгие годы была надежным поставщиком. При этом даже 20-й пакет ограничений не оказал решающего влияния на российскую экономику.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» также заявлял, что экономические ограничения в первую очередь вредят ЕС.