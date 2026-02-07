Фицо предупредил Евросоюз о вреде санкционной политики
Вводимые Евросоюзом экономические ограничения в первую очередь вредят ему самому. Об этом в эфире программы «Субботние диалоги» заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Передачу транслировала вещательная организация STVR.
Он призвал объединение сосредоточиться на своих проблемах. По его мнению, европейским странам следует навести порядок в экономике, внешней политике, области безопасности и руководстве Европейской комиссии.
Фицо добавил, что у ЕС есть более важные приоритеты помимо антироссийских ограничений.
«Только потом приходит очередь какой-то санкционной политики, которая никому ничего не принесла, только сами себе вредим», — подчеркнул премьер.
Ранее о разработке нового пакета санкций сообщила представитель ЕК Паула Пиньо. По ее словам, новые ограничения введут скоро. Назвать конкретную дату Пиньо отказалась.