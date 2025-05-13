Европарламент начал расследование поездки группы депутатов в Москву на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об сообщил депутат Кипра и блогер Фидиас Панайоту на своей странице в соцсети X.

«Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился Европарламенту, он начал уже расследование против нас», — рассказал он.

Журнал Der Spiegel сообщил о планах пяти депутатов Европарламента посетить Москву на празднование Дня Победы. Среди них — представители Чехии, Кипра, Словакии, а также два немецких депутата из фракции «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» — Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург.

Ранее Украина осталась недовольна участием китайских военных в параде Победы в Москве. В ответ представитель МИД КНР привел три аргумента. Дипломат подчеркнул важность уважения к героям Второй мировой войны. Он напомнил, что Россия и Китай бок о бок сражались с фашизмом, поддерживая друг друга. Представитель МИД также отметил, что теплые отношения между двумя странами — это наследие народов с общей судьбой.