Китай ответил Украине на критику участия в параде Победы

Tencent: МИД Китая не стал терпеть критику парада Победы со стороны Украины

Украина раскритиковала участие китайских военных в параде Победы в Москве, в ответ на что представитель МИД КНР представил три аргумента. Об этом сообщило издание Tencent .

Дипломат напомнил о необходимости уважать героев Второй мировой войны и помнить о них. Также он рассказал, что Россия и Китай вместе сражались с фашизмом и поддерживали друг друга в борьбе. Представитель МИД назвал теплые отношения двух государств достоянием народов с общей судьбой.

По его словам, критическое заявление Украины стало несправедливым «надругательством над историей и победой во Второй мировой войне».

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел сорвать парад Победы ради создания образа «изолированной России». По этой причине украинский лидер намекнул на возможные атаки во время торжественных мероприятий в Москве.