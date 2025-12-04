В ЕС придумали, как забрать активы России без согласия Бельгии

Фон дер Ляйен заявила, что активы России можно изъять без согласия Бельгии

Предложение Еврокомиссии по изъятию заблокированных российских активов можно принять даже без согласия Бельгии. Об этом газете The Guardian заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, для одобрения инициативы необходимо только квалифицированное большинство.

«Решение способно принять квалифицированное большинство голосов», — сказала фон дер Ляйен.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подтвердил возможность изъятия активов России, несмотря на протест Бельгии. Он отметил, что Еврокомиссия выслушает мнение стран-участниц сообщества, чтобы определиться с дальнейшими шагами.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству проработать ответные меры на конфискацию заблокированных активов в Евросоюзе. Глава государства добавил, что если блок сделает этот шаг, то это подорвет доверие к евро и станет ударом по всей глобальной финансовой системе.