В ЕС предложили определить возраст цифровой зрелости для детей

В Европе предложили установить возраст цифровой зрелости для детей, при достижении которого они смогут регистрироваться в соцсетях без разрешения родителей. Об этом сообщило издание Politico .

«Дети не смогут автоматически получить доступ ни к одному из самых популярных приложений, таких как TikTok, Instagram* и Snapchat», — заявили журналисты.

Инициативу обсудят в следующем месяце. Она подразумевает, что проверять возраст будут на уровне устройств. При этом компании Apple и Google могут не согласиться с таким способом.

До этого бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил не разрешать детям младше 15 лет регистрироваться в соцсетях. Также он призвал ограничить к ним доступ в ночное время для подростков постарше, а интренет-площадки сделать непривлекательными после 30 минут пользования. Например, переключать интерфейс в черно-белый режим.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о недооцененной важности TikTok. По ее словам, соцсеть является важной платформой по воспитанию подрастающего поколения.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена