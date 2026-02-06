ЕС предложил полностью запретить обслуживание перевозок российской нефти

Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций может полностью запретить обслуживание перевозок российской нефти и ввести ограничения против 43 танкеров. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой привел официальный сайт органа власти.

Кроме того, новые ограничения хотят ввести против российской банковской и платежной систем, в частности против 20 региональных банков.

«Это слабое место России, и мы давим на него», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Также новые ограничения затронут экспорт товаров из Евросоюза. По ее мнению, таким способом удастся принудить Россию к переговорам.

Ранее суд Евросоюза признал законной конфискацию автомобилей из России, ввезенных «в нарушение санкций».