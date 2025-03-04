В ЕС предложили хранить газ для европейских стран на Украине

Bloomberg: ЕС может помочь странам Европы закупать газ и хранить его на Украине

ЕС рассматривает возможность предоставления финансовой помощи для закупки Словакией и Венгрией газа не из России и организации его хранения на территории Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Евросоюз мог бы помочь не имеющим выхода к морю Словакии и Венгрии производить закупки нероссийского газа, который был бы направлен в украинские хранилища», — написали авторы статьи, ссылаясь на осведомленные источники.

После этого газ из украинских хранилищ будет продаваться странам центральной и восточной Европы, которые «опирались на поставки российского газа».

Несмотря на это авторы статьи отметили, что пока непонятно, будет ли идея транзита газа через Польшу, Румынию или Грецию на Украину и его перераспределения приемлемой для Словакии и Венгрии, у которых и без того есть свои обширные системы хранения газа.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что необходимо восстановить транзит российского газа через Украину в Словакию и Западную Европу. По его словам, невозможно обеспечить конкурентоспособность Европы, если не восстановить поставки российского газа через Украину.