Фицо заявил, что Словакия не окажет Украине военной помощи

Словакия не собирается поддерживать Украину в военном и финансовом плане. Об этом в социальной сети Facebook* заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

Политик отметил, что Словакия настаивает на необходимости немедленного прекращения огня, так как сомневается в реалистичности стратегии «мира через силу».

По словам Фицо, необходимо восстановить транзит российского газа через Украину в Словакию и Западную Европу.

«Обеспечить конкурентоспособность Европы невозможно, если не восстановить поставки российского газа через Украину», — написал он.

Ранее премьер-министр заявил, что мир в феврале 2025 года отличается от ситуации в декабре 2024-го. Он напомнил, что лидеры Евросоюза на протяжении трех лет не прислушивались к словам о том, что стратегия ослабления России путем военного конфликта на Украине не сработает.

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