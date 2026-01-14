Лидеры европейских стран собираются назначить переговорщика, представляющего их интересы по Украине. Об этом сообщило издание Politico .

По информации источника издания, поддержкой Еврокомиссии в этом вопросе уже заручились знакомые с ходом переговоров сторонники плана, в том числе представители Италии и Франции. Журналисты добавили, что благодаря созданию такой должности Европа сможет отстаивать собственные красные линии.

«Есть вопросы, которые нельзя обсуждать исключительно с США, так как они напрямую влияют на безопасность европейцев. Послание Белому дому так же важно, как и послание Кремлю», — заявил один из чиновников в Брюсселе.

Высокопоставленный представитель ЕС добавил, что европейские лидеры обсуждали идею создания спецпосланника еще на саммите ЕС в марте 2025 года.

Глава МИД Сергей Лавров ранее назвал мечтой Евросоюза сохранение русофобского киевского режима.