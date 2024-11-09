В ЕС подтвердили подготовку 15-го пакета санкций против России

В Евросоюзе готовят 15-й пакет санкций против России. Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Да, мы находимся в подготовке 15-го пакета санкций против России, мы должны ужесточить меры против обхода ограничений», — сказал он.

В своем заявлении Борелль отметил, что нужно изолировать промышленные возможности России и лишить ее компонентов, которые «она получает от остального мира».

В конце октября издание Politico писало, что страны ЕС начнут разрабатывать 15-й пакет санкций против России, направленный против экспорта энергоносителей, преимущественно против сжиженного природного газа.

Немецкий эксперт Александр Либман ранее заявил, что санкции Запада не смогли разрушить российскую экономику после начала спецоперации. В Евросоюзе и НАТО не рассчитывали, что Россия сможет адаптироваться к ограничениям и добиться экономического роста.