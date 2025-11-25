В ЕС отказались считать США союзником

Боррель: США при Трампе не могут считаться союзником ЕС

Европа больше не может считать Соединенные Штаты союзником из-за плана президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Такое заявление в соцсети Х сделал бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«С планом из 28 пунктов [по украинскому урегулированию] США при Трампе больше не могут рассматриваться как союзник Европы», — сказал он.

Боррель пожаловался, что американцы даже не консультируются с европейской стороной по вопросам, затрагивающим ее безопасность.

По мнению экс-главы евродипломатии, ЕС должен признать сдвиг в политике США и отреагировать должным образом. Уступки требованиям Трампа ни к чему не привели.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина согласилась на предварительные условия США по мирному урегулированию конфликта.