В ЕС не поверили, что Трамп станет применять военную силу для захвата Гренландии

Politico: в ЕС не верят, что Трамп применит военную силу для захвата Гренландии

В ЕС скептически относятся к возможному военному вторжению США для захвата Гренландии, но полагают, что американский президент Дональд Трамп способен «что-то получить» благодаря оказываемому давлению. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах.

«Дипломаты ЕС, как правило, не верят в то, что США применят военную силу для захвата Гренландии, но соглашаются с тем, что Трамп что-то получит от оказываемого им давления — как минимум, усиленное европейское военное присутствие», — заявили собеседники газеты.

Гренландия — часть Датского королевства, но Трамп считает, что остров должен войти в состав США, подчеркивая его стратегическую важность для национальной безопасности. Глава Белого дома отказался от обещания не применять военную силу для установления контроля над территорией и уклонился от прямого ответа на вопрос о том, что для него приоритетнее — Гренландия или сохранение НАТО.

Ранее в конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Это поможет защитить американские интересы в Арктике.