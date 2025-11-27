В ЕС не поняли позицию Трампа по Украине

WP: в ЕС до сих пор не знают о позиции Трампа по урегулированию на Украине

Европейские чиновники признают, что до сих пор не понимают, как именно планирует урегулировать конфликт на Украине президент США Дональд Трамп. Об этом написал The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленный источник в НАТО.

По словам собеседника газеты, европейские столицы остаются в неведении относительно намерений Трампа, хотя со стороны США постоянно звучат заявления о готовности работать над гарантиями безопасности для Украины. Однако, как отмечает WP, пока неясно, что именно Вашингтон подразумевает под этими гарантиями и какими они будут на практике.

Ранее, 23 ноября, WP сообщал, что Евросоюз представил собственный альтернативный план урегулирования. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении редакции, европейский вариант предусматривает возможность вступления Украины в НАТО, а территориальные вопросы предлагается выносить на отдельные переговоры — уже после прекращения огня.