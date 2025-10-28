В ЕС назвали вопросом времени передачу кредита Украине не базе активов России

В ЕС считают, что Украина в любом случае получит кредит за счет замороженных российских активов, это только вопрос времени. Об этом заявил анонимный чиновник из Евросоюза в беседе с изданием Politico .

«Вопрос не в том, будет ли [кредит] предоставлен, а в том, когда он будет предоставлен», — сказал он.

Также глава МИД Литвы Кестутис Будрис объяснил журналистам, что ждет прогресса по этой теме на предстоящем заседании Евросовета, назначенном на 18 декабря.

На предыдущем саммите у политиков ЕС не получилось согласовать предложение ЕК по использованию активов России на нужды Украины. Вопрос решили обсудить на следующем заседании.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что не намерен участвовать в воровстве российских активов. Так он ответил на вопрос, нужно ли их использовать для военной помощи ВСУ.