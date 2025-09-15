В ЕС назвали неприемлемыми условия Трампа по санкциям против России

Президент США Дональд Трамп усиливает давление на союзников в Европе, требуя прекратить закупки российской нефти и повысить пошлины на товары из Китая, сообщила Le Monde . По данным газеты, эти условия воспринимаются в Брюсселе как неприемлемые и чреваты новым витком напряженности в отношениях между ЕС и КНР.

Европейские чиновники отмечают, что США фактически вынуждают Евросоюз бездействовать, увязывая пошлины против Китая с европейскими, и указывают на аналогичный подход в отношении Индии.

При этом Китай, по словам источников издания, обладает серьезными рычагами давления: производителям автомобилей, аэрокосмической техники и люксовых товаров необходим доступ к китайскому рынку, который может закрыться в случае торговой войны. Кроме того, у Пекина есть союзники внутри ЕС — премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо.

Le Monde заявили, что доля России в импорте нефти ЕС якобы снизилась с 26% до 3%, а к концу 2027 года поставки российского газа должны сойти на нет. Однако Венгрия и Словакия по-прежнему продолжают закупать российскую нефть.

На прошлой неделе Трамп пообещал ввести самые жесткие санкции против России только после того, как страны НАТО согласятся пойти на такие же меры и откажутся от покупки российской нефти.