Ситуация с энергоресурсами из-за эскалации на Ближнем Востоке должна избавить Евросоюз от одержимости Россией. Об этом в Facebook* заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Шалости Израиля и США, а также президента Украины преподадут урок ЕС и избавят его от одержимости Россией и идеологических очков», — написал он.

Украина с 27 января прекратила транзит нефти из России Словакии и Венгрии через свою территорию, объяснив это повреждением трубопровода «Дружба» якобы после атак России.

После парламентских выборов в Венгрии украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод «Дружба» к концу апреля повторно введут в эксплуатацию. По его словам, после прихода нового правительства к власти в Венгрии отношения между странами должны строиться на взаимном уважении и прагматизме.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.