В ЕС назвали 18-й пакет санкций способом давления на Россию в переговорах

Очередной, 18-й пакет санкций против России скоро примут. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам европейского саммита.

«Политически мы должны оказать давление на Россию, чтобы она серьезно приняла участие в переговорах, начиная с реального прекращения огня. Именно на это нацелен наш 18-й пакет санкций», — отметила она.

По словам фон дер Ляйен, новый санкционный пакет против России одобрят при председательстве Дании. Она подчеркнула, что новые ограничения нанесут удар по российской экономике.

Глава ЕК добавила, что в Европе услышали слова главы Минэкономики Максима Решетникова, что экономика России выходит из перегрева и подходит к рецессии.

В конце июня представители стран Евросоюза не смогли договориться о принятии 18-го пакета санкций против России.