Путин заявил, что ЕС пока никого не предлагал в качестве переговорщика с Россией

Евросоюз пока не предлагал кандидатуру переговорщика с Россией, если предложит ее будут рассматривать, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в Астане, его процитировало РИА «Новости» .

«Они пока никого не предлагают. Будут, не будут предлагать — мы тоже посмотрим, надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет, можно ему доверять в чем-то или нет», — ответил президент на вопрос журналиста.

Ранее Путин назвал предпочтительной для этой роли кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом он подчеркнул, что окончательный выбор остается за европейскими политиками, но это должен быть человек, который не наговорил гадостей о России.

При этом Путин заявил, что нынешняя ситуация на Украине — это «дело рук» европейских лидеров. По словам главы государства, они довели республику до госпереворота в 2014 году, в результате чего России пришлось вмешаться и встать на защиту крымчан и жителей Донбасса.