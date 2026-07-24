Экономист Чирков: конкурентоспособность экономики РФ растет относительно ЕС

Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. Из конечного документа исчезли запреты на российский алюминий и медоборудование, а эмбарго на палладий отсрочили на год. Европа впервые признала: санкции наносят ей самой больший ущерб, чем России.

Утверждение 21-го пакета антироссийских санкций обернулось дипломатическим кризисом внутри ЕС. Испания пригрозила использовать право вето, если из документа не уберут алюминий из России. Франция и Германия заблокировали запрет на экспорт медоборудования и фармацевтики. Италия выбила отсрочку эмбарго на российский палладий.

Новый пакет стал не «мечом возмездия», а «щитом национальных экономик». Фактически Евросоюз признал: санкции наносят больший урон странам-союзницам, чем России. Похоже, европейцы больше не готовы жертвовать секторами экономики ради политических амбиций.

Доцент кафедры экономической политики Государственного университета управления Максим Чирков в беседе с 360.ru отметил, что в противостоянии с Россией, которое инициировала сама Европа, она стала проигрывающая сторона.

«За последние четыре с половиной года Россия сильно обгоняет европейские страны по темпам роста. Конкурентоспособность российской экономики относительно европейской растет очень сильно. К тому же у нас дешевле и энергия, и топливо, и практически все виды сырья», — отметил экономист.

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