В ЕС могут пересмотреть Шенгенский кодекс из-за миграционного кризиса

Европейские элиты долго носились с Шенгенским кодексом и преподносили его как ценность единства, однако теперь соглашение могут пересмотреть из-за миграционного кризиса. Такое заявление 360.ru сделала политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Евгения Войко.

Сейчас в Европе идет много дискуссий о том, нужен ли вообще Шенген.

«Что касается ситуации внутри Евросоюза, проблемы действительно назревают. И если не полностью отказа от Шенгена, то какого-то его пересмотра я не исключаю», — отметила эксперт.

Она добавила, что теперь преподносить Шенген как свободу перемещения и главную ценность не получается. Некоторые силы в Европе хотели бы что-то с этим сделать, но элиты и евробюрократия к такому не готовы.

Италия уже заговорила о прекращении соглашения с Испанией из-за массового наплыва беженцев.

В причинах и последствиях миграционного кризиса в Европе разбирался 360.ru.