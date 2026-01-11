В ЕС испугались, что Трамп получит Гренландию в обмен на Украину
Politico: европейские чиновники опасаются сделки Трампа по Гренландии
Возможной попытки США приобрести Гренландию в рамках сделки по Украине опасаются некоторые чиновники в Европейском союзе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.
«Некоторые европейские чиновники опасаются, что команда Трампа может попытаться приобрести Гренландию в рамках масштабной сделки по Украине», — говорится в материале.
Один из высокопоставленных представителей Белого дома счел такую ситуацию маловероятной, отметив при этом, что ситуация может измениться.
Чиновник пояснил, что подход к этому вопросу будет скорее похож на деловую сделку.
Ранее зарубежные СМИ сообщили, что для противодействия планам США по присоединению Гренландии Британия обсуждает с европейскими союзниками развертывание сил НАТО на острове. В европейских странах надеются, что усиление военного присутствия убедит американского лидера отказаться от притязаний на остров.