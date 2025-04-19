В Эмиратах группу российских туристов выгнали с пляжа из-за купальников

Группу туристов из России выгнали с пляжа в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил портал TourDom .

«Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде», — рассказала одна из туристок.

Девушка отметила, что отдыхающих оштрафовали. Россияне не могли посещать пляж рядом с отелем из-за розлива нефти в море рядом. Туристов возили на отдых в другой эмират, где моральные нормы оказались строже. Отдыхать на пляже можно только в закрытой одежде.

Самым семейным в ОАЭ считается эмират Рас-эль-Хайм, сюда любят приезжать туристы с детьми, в том числе из России. Многие средства размещения имеют собственные просторные и чистые пляжи, оборудованные в искусственных лагунах.