Рас-эль-Хайму в ОАЭ назвали самым семейным курортом из-за доступности пляжей и разнообразия отелей

Вице-президент Департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма (RАКTDA) Иад Расбей в разговоре с изданием kp.ru объяснил, почему этот курорт принято считать самым семейным в Арабских Эмиратах.

Самый северный эмират в последние годы активно пользуется спросом у туристов с детьми. Сюда любят приезжать в том числе отдыхающие из России.

«В прошлом году мы приняли 1,2 миллиона туристов и наша цель — достигнуть 3,5 миллиона к 2030 году», — сказал журналистам Расбей.

В планах у курорта — расширить номерную базу в два раза к 2027 году. По словам собеседника, на данный момент в Рас-эль-Хайме насчитывается около восьми тысяч номеров в отелях.

Мамы с детьми любят курорт за близость отелей к морю. Многие средства размещения имеют собственные просторные и чистые пляжи, оборудованные в искусственных лагунах. Среднегодовая температура воды на побережье эмирата +28 градусов, добавил Расбей.