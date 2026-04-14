В Елисейском дворце в Париже прошли обыски по делу о госконтрактах

Во вторник в Елисейском дворце в Париже прошли обыски в рамках расследования о присуждении государственных контрактов. Об этом сообщила газета Canard Enchaîné .

Следователи финансовой антикоррупционной бригады прибыли в резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона утром. Их интересуют контракты с компанией Shotcut Events, которая занималась организацией церемоний переноса останков выдающихся лиц в Пантеон с 2002 по 2024 год.

По информации агентства France Press, обыски связаны с расследованием условий присуждения одной и той же компании всех контрактов на протяжении более 20 лет.

«Как добавил источник, обыск в Елисейском дворце провели следователи финансового и антикоррупционного отделов парижской полиции», — отметило агентство.

В марте в парижской штаб-квартире банка Ротшильдов прошли обыски после скандала с опубликованными файлами по делу Эпштейна.