AFP: в парижском офисе банка прошли обыски по делу, связанному с Эпштейном

В парижской штаб-квартире банковской группы Edmond de Rothschild прошли обыски в рамках расследования дела о коррупции, фигурантом которого стал главный секретарь МИД Франции Фабрис Эдан. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники.

Следственные действия провели в пятницу, 20 марта. По сведениям издания, в момент визита правоохранителей генерального директора швейцарской банковской группы Ариан де Ротшильд в офисе не было.

Расследование напрямую связали не с самим банком, а с фигурой Эдана, имя которого ранее обнаружили в материалах дела американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как уточнило Radio France, с 2010 по 2017 год французский дипломат вел электронную переписку с Эпштейном и его окружением. В этот же период Эдан в течение двух лет работал в Edmond de Rothschild, а позже перешел в энергетическую компанию Engie.

В середине февраля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что в отношении Эдана начали административную проверку. Тогда же министр заявил, что обратился к прокурору республики, чтобы уведомить о предполагаемых фактах, касающихся чиновника, а также инициировал дисциплинарное разбирательство.

Edmond de Rothschild считается одним из наиболее влиятельных банковских домов Европы. По оценке аналитиков, к 2024 году активы группы достигали 184 миллиардов швейцарских франков.

Ранее специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев сравнил семью Ротшильдов с героями «Игры престолов» на фоне расследования, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном.