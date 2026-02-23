В Египте задержали гида за рисунок на стене пирамиды

МВД Египта: в Саккаре гид объяснялся с туристами при помощи рисунка на пирамиде

Египетские правоохранители задержали гида, который нанес рисунок на внешнюю облицовку одной из пирамид в археологическом комплексе Саккара. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Египта.

Поводом стало видео, которое ранее разошлось в соцсетях: на кадрах мужчина рисовал что-то на стене пирамиды Униса. Позднее в туристическую полицию Саккары поступило сообщение от инспектора по древностям.

По данным МВД, гид повредил памятник, когда сделал рисунок, чтобы наглядно объяснить факты группе туристов. В министерстве также сообщили, что все нанесенные изображения позже удалили компетентные органы.

«Обвиняемый задержан и признался в содеянном», — добавили правоохранители.

Ученые продолжают разгадывать тайну постройки египетских пирамид. Недавно в Великобритании высказали предположение, что древние мастера использовали систему противовесов, которая позволяла поднимать блоки со скоростью до одного в минуту.