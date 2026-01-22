Daily Mail: систему противовесов использовали для подъема камней при строительстве египетских пирамид

Тайна возведения Великой пирамиды в Египте долгое время оставалась неразгаданной для археологов. Однако результаты новых исследований пролили свет на события, сообщили « Известия » со ссылкой на Daily Mail .

По данным ученых, огромные каменные блоки поднимались с помощью противовесов, которые перемещались по наклонным внутренним проходам пирамиды. Это позволяло поднимать блоки со скоростью до одного в минуту.

Исследование предполагает, что Великая пирамида Хеопса была построена изнутри наружу, начиная с внутреннего ядра. Новая теория объясняет необычные отклонения в расположении комнат, такие как смещение коридоров и камер, которые трудно объяснить в рамках традиционных теорий о строительстве с внешними рампами.