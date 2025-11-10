В Египте туристов задержали за голое селфи у пирамид

В Египте задержали троих туристов, пытавшихся сделать фотографии без одежды на фоне пирамид Гизы. Об этом сообщил египетский портал Cairo 24 .

«Трое туристов задержаны по обвинению в съемке без одежды на пирамидах. Их задержали за нарушение египетских норм и законов», — говорится в материале.

Они попытались голыми сфотографироваться за пирамидой Хеопса. По их словам, у них в стране разрешено такое поведение, поэтому они не знали, что нарушают египетские законы.

