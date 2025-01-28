Туристы случайно наткнулись на оргию прямо на пляже

DM: 15 человек устроили оргию на пляже в Бразилии

В Бразилии туристы застали 15 человек за оргией на частном пляже. Ее участникам грозит тюремный срок, сообщила Daily Mail .

Голых людей на пляже Olho de Boi в курортном муниципалитете Бузиос заметили с воды. Проплывавшие на судне люди сняли группу людей, расхаживавших по скалам и совершавших непристойности.

После того, как ролик с пляжной вечеринкой стал вирусным, военная полиция Рио-де-Жанейро пообещала усилить патрулирование территории. Участникам оргии грозит штраф или тюремное заключение на срок от трех месяцев до года.

Ранее журналисты рассказали о разврате в Военно-морском флоте Великобритании. Военнослужащие принимали наркотики, издевались над новобранцами и устраивали обряды посвящения с сексуальным насилием. Один из солдат совершил самоубийство после того, как его жалобы на дедовщину проигнорировали.