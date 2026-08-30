В Египте грабители похитили в стиле «Форсажа» 105 килограммов курицы

Трое участников группы, подозреваемой в краже замороженной курятины с грузовика на трассе Каир — Исмаилия, погибли при попытке задержания в Египте. Еще троих подозреваемых правоохранители задержали, сообщило издание Roya News .

ЧП произошло 25 августа. На распространившихся в социальных сетях кадрах видно, как несколько мужчин на пикапе догоняют двигающийся по трассе рефрижератор. Двое из них забираются на капот автомобиля, на ходу открывают задние двери и перебрасывают коробки с мясом в кузов пикапа.

Всего злоумышленники похитили семь коробок замороженной курятины общим весом около 105 килограммов. Грузовик перевозил примерно четыре тонны продукции.

При проведении операции в Каире и провинции Калюбия подозреваемые открыли огонь по сотрудникам полиции. В результате перестрелки трое нападавших погибли, еще троих задержали.

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