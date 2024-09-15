В Египте два поезда столкнулись друг с другом

При столкновении поездов в Египте пострадали 49 человек и трое погибли

В городе Эз-Заказик на севере Египта столкнулись два поезда. Минздрав объявил о гибели трех человек. Еще почти 50 пострадавших госпитализировали с травмами, сообщил телеканал Alhurra .

Сначала министерство заявляло о 29 раненых, затем, после уточнения информации, о 49. Их увезли в две университетские больницы и одну частную в провинции Шаркия. Состояние 44 человек врачи оценили как стабильное, их в течение нескольких часов отпустят по домам.

Погибли, по данным Минздрава, трое человек. Пресс-служба предупредила, что эти данные не окончательные.

Поезда столкнулись в районе нового моста. К месту аварии выдвинулись 39 машин скорой помощи. Правоохранители начали проверку.

Два поезда столкнулись в январе в Индонезии. В аварии погибли три человека, еще почти 30 пострадавших увезли в больницу.