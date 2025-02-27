В Египет привезли почти 100 палестинских заключенных

Почти 100 заключенных из Палестины прибыли в Египет в рамках сделки движения ХАМАС с Израилем. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Девяносто семь палестинских заключенных были переданы Египту», — заявил собеседник журналистов.

В агентстве отметили, что заключенные пробудут в Египте до тех пор, пока другие государства «не захотят их принять».

С 19 января в Газе ввели режим прекращения огня после соглашения палестинского движения ХАМАС и Израиля об освобождении еврейских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Гарантами договора стали Катар, Египет и США. Страны сформировали координационный центр в Каире.

Ранее глава правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил возобновить атаки на Израиль в случае прекращения перемирия в Ливане и Газе. Он отметил, что хуситы внимательно следят за ситуацией и будут поддерживать местных жителей.