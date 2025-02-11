Лидер хуситов пригрозил возобновить атаки на Израиль

Глава правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил в случае прекращения перемирия в Ливане и секторе Газа возобновить атаки на Израиль. Его слова привела пресс-служба организации.

«Мы подтверждаем позицию в поддержку народа Палестины, держа руку на спусковом крючке. Если израильский враг вернется к эскалации против сектора Газа, то мы будем присутствовать», — сказал аль-Хуси.

Лидер хуситов подчеркнул, что движение внимательно наблюдает за ситуацией в Ливане и намерено оказывать поддержку ополчению и местным жителям.

В Газе с 19 января действует режим прекращения огня в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем об освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных.

Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обещал взять сектор Газа под свой контроль и навести там порядок.