В эфире Би-би-си нашли грубую фальсификацию, связанную с Трампом

Президент США Дональд Трамп не призывал сторонников к штурму Капитолия. Британская вещательная корпорация Би-би-си (сайт заблокирован в России) показала в эфире фейковое видео, сообщила газета The Telegraph .

В программе Panorama в октябре 2024 года вышла запись речи Трампа трехлетней давности. Журналисты выяснили, что их коллеги из Би-би-си склеили кадры в начале выступления с теми, что сняли через час, затем показали людей с флагами у Капитолия, заснятыми еще до речи политика.

В смонтированной версии он якобы заявил сторонникам, что пойдет с ним «бороться изо всех сил». На самом деле, Трамп пообещал вместе с республиканцами пойти и мирно заставить услышать их голоса.

Ранее сам Трампа обвинил ФБР в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января 2021 года. По его информации, в толпе находились десятки агентов.