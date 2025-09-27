Трамп обвинил ФБР в подстрекательстве участников штурма Капитолия

Руководство ФБР в нарушение всех правил и протоколов разместило в собравшейся толпе перед Капитолием 6 января 2021 года 274 агента, которые могли действовать как агитаторы и подстрекатели. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что бывший руководитель пресс-службы Кристофер Рэй всячески отрицал все подобные заявления.

«Я хочу знать, каждого из этих так называемых „агентов“ и чем они занимались в тот, ставший „историческим“, день», — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что множество патриотов тогда заплатили очень высокую цену за любовь к своей стране, поэтому бывшему руководителю пресс-службы придется дать официальные объяснения.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года осадили здание Капитолия, чтобы помешать конгрессменам утвердить результаты президентских выборах, на которых победил представитель демократов Джо Байден.

Не признавший проигрыш Трамп в тот день выступал на митинге в Вашингтоне, где объявил результаты с фальсифицированными. Его сторонники выдвинулись к зданию Капитолия и взяли его штурмом.

После прекращения беспорядков самые активные участники получили реальные тюремные сроки. Но вернувшийся на пост президента Трамп подписал им помилования.