В Джакарте из-за беспорядков перестали работать платные дороги и метро

Из-за протестов в столице Индонезии возникли серьезные проблемы с инфраструктурой. Сейчас в Джакарте не работают платные дороги и общественный транспорт, сообщило РИА «Новости» .

Власти уже приступили к восстановительным работам. Беспорядки в Джакарте продолжаются уже неделю. Сначала демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента.

После гибели 21-летнего водителя мотоцикла из-за наезда патрульной машины их гнев переключился на полицейских. В ночь на пятницу, 29 августа, участники акций подожгли несколько станций метро, сломали терминалы платных дорог и исписали инфраструктуру антиполицейскими лозунгами.

Сейчас, чтобы усмирить протестующих, город патрулирует военная техника. Обстановка остается напряженной.

Ранее протестующие в Сербии забросали петардами здание горадминистрации. В муниципалитете Нови-Београд полиция применила слезоточивый газ.