В Дохе призвали найти политическое решение кризиса в Сирии

Россия, Турция и еще шесть стран призвали к политическому решению в Сирии

Участники переговоров в Дохе согласились, что все стороны должны стремиться к политическому решению кризиса в Сирии. Об этом указали в совместном заявлении по итогам встречи, текст которого привел МИД Катара в соцсети X.

В переговорах по Сирии приняли участие представители России, Ирана, Турции, Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Ирака.

«Участники подчеркнули, что продолжение кризиса представляет опасное развитие событий не только для Сирии, а также для региональной и международной безопасности», — отметили в сообщении.

В ходе заседания представители стран договорились о дальнейшей координации по вопросу политического урегулирования в Сирии. Также стороны поддержали усилия ООН по данному вопросу.

Ранее группировки сирийской оппозиции захватили 13 населенных пунктов в западных районах провинции Алеппо. В результате погибли 27 мирных жителей.