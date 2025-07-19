В Дюссельдорфе на ярмарке взорвалась пиротехника, пострадали 19 человек

Вечером 18 июля в немецком городе Дюссельдорф на ярмарке произошел взрыв пиротехники. Об этом сообщила газета Bild .

«Во время традиционного фейерверка в пятницу вечером как минимум один фейерверк влетел в зал и взорвался посреди толпы», — указали авторы материала.

По предварительной информации, пострадали 19 человек, среди которых один ребенок. Четверо пострадавших получили травмы тяжелой степени, их экстренно госпитализировали.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел на фабрике фейерверков в провинции Хунань на юге Китая. Источником детонации стало поступившее на производство оборудование. Пострадали шесть человек.