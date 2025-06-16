Взрыв прогремел на фабрике фейерверков в Китае

Китайские спасатели достали рабочих из-под завалов частично разрушенной взрывом фабрики фейерверков Hunan Shanzhou в провинции Хунань на юге страны. Как сообщило Центральное телевидение Китая , источником детонации стало поступившее на производство оборудование.

По данным спасательной службы, ранения различной степени тяжести в результате обрушения получили шесть рабочих. Один сотрудник компании погиб под завалами.

Инспекционная комиссия начала расследования о причинах детонации оборудования. По открытым данным, предприятие занимается производством взрывчатых веществ для пиротехники и фейерверков.

В середине мая взрыв на химическом заводе Plainsur привел к возникновению токсичного облака, которое накрыло испанский город Алькала-де-Гуадаира. Детонация произошла в результате пожара на складе с растворителями. Власти призвали горожан не выходить на улицу без необходимости и плотно закрыть окна и двери в домах.