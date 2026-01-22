В Давосе началась встреча Зеленского и Трампа

Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Давосе стартовали. О начале встречи сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, его слова приводит «Укринформ».

«Зеленский и Трамп начали встречу в Давосе», — сказал он.

По данным Financial Times, в ходе разговора стороны намерены обсудить ход переговоров по мирному урегулированию, а также так называемый «план процветания», который предполагает меры по восстановлению Украины после завершения боевых действий.

Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию 22 января около 13:00 по местному времени. Накануне Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме, анонсировал встречу с украинским президентом, употребив формулировку «сегодня», хотя Зеленского в Давосе на тот момент еще не было. Позднее в Белом доме уточнили, что переговоры глав государств запланированы именно на четверг, 22 января.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине подошли к финальной стадии, ключевые разногласия фактически сузились до одного вопроса.