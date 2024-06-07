В Дании неизвестный напал на премьер-министра

Фото: РИА «Новости»

В Дании неизвестный мужчина напал на премьер-министра страны Метте Фредериксен. Об этом сообщило агентство Ritzau.

По информации агентства, нападавший подошел к Метте Фредериксен на площади Кюльторве в Копенгагене и ударил ее. В правительстве Дании сообщили, что политик «шокирована случившимся», однако сама Фредериксен пока не давала комментариев по поводу нападения.

В мае в Словакии произошло покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Нападавший — 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика в упор. Врачи несколько дней боролись за жизнь Фицо, прежде чем смогли стабилизировать его состояние. В четверг, 6 июня, политик впервые обратился к народу после покушения. По его словам, нападение на него было спланировано оппозицией, а не сумасшедшим одиночкой.

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