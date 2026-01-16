Трамп заявил о переговорах с НАТО по Гренландии

США начали переговоры с НАТО по вопросу Гренландии, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Мы ведем переговоры с НАТО», — объявил президент США.

Трамп еще раз отметил, что Гренландия очень нужна Штатам для обеспечения национальной безопасности после решения о развертывании системы «Золотой купол». Также он предупредил, что Вашингтон может задействовать механизм пошлин, если европейские страны откажутся идти навстречу США в ситуации вокруг острова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии «экстраординарной». Он напомнил слова главы Белого дома, что международное право не представляет для него какую-либо приоритетную субстанцию.