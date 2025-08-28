В Дании извинились за принудительную контрацепцию гренландок

Датский премьер-министр Метте Фредериксен извинилась перед гренландскими женщинами, которые подверглись принудительной контрацепции в 1960-е годы. Текст ее заявления опубликовали на сайте канцелярии главы кабмина страны.

«Прошу прощения у девочек и женщин, которые подверглись систематической дискриминации. Из-за того, что они были гренландками. Из-за физического и психологического вреда, который им причинили. Из-за предательства», — сказала Фредериксен .

Премьер-министр добавила, что датские власти не смогут изменить то, что уже произошло, но извлекут из этого уроки.

Независимое расследование программы по принудительной контрацепции гренландских женщин завершат к 1 сентября этого года. Отчет с результатами опубликуют.

В 2024 году 143 гренландки подали иск против МВД и Минздрава Дании на 43 миллиона датских крон (более 540 миллиона рублей).

Программа контроля рождаемости действовала в Гренландии с 1966 по 1970 год. От действий датских врачей пострадали 5400 женщин и девочек, которым ввели без их ведома внутриматочную спираль.

Ранее в Швеции врачи удалили матки 33 пациенткам, причем по ошибке.