Врачи вырезали матки 33 пациенткам из-за неверного диагноза

В Швеции врачи университетской больницы Уппсалы вырезали матки 33 пациенткам без достаточных на то оснований. Об этом сообщило издание The Local Sweden .

Операции провели в 2023 и 2024 годах. Всем пострадавшим, наблюдавшимся в медучреждении, провели пробы тканей и диагностировали эндометриальную интраэпителиальную неоплазию (ЭИН). При таком состоянии существует повышенный риск возникновения рака шейки матки, который является тяжелым заболеванием.

Сами женщины обращались в больницу по поводу кровотечений. Врачи направили пациенток на гистерэктомию. В основном это были женщины в возрасте от 50 до 60 лет.

Позже в больнице заметили внезапное увеличение диагнозов ЭИН и операций по ампутации матки. Назначенная комиссия и три независимых эксперта пришли к выводу, что некто в больницу перестраховался и поставил пациенткам неверный диагноз. Никто из женщин не нуждался в экстренной гистерэктомии.

«Мы глубоко сожалеем о случившемся. Удаление матки — это серьезная операция необратимыми последствиями. Этого не должно было произойти, но это произошло», — заявил главврач больницы Йохан Лугнегард.

Больница извинилась перед пострадавшими женщинами, уведомив, что они смогут получить компенсацию.

В 2020 году в России разразился скандал, связанный с принудительной стерилизацией женщин в «Уктусском пансионате» в Свердловской области.