В Дании 17 человек пострадали при лобовом столкновении поездов

В Дании произошло лобовое столкновение двух пригородных поездов, пострадали 17 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы.

Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. ЧП произошло к северу от Копенгагена на железнодорожной линии между городами Хиллеред и Кагеруп.

«Среди пассажиров есть пострадавшие. Все выбрались из поездов, никто не заблокирован», — сообщил представитель спасательных служб.

Пострадавших увезли на машинах скорой помощи и вертолетах. Общественная телерадиокомпания DR показала кадры двух желто-серых составов с видимыми повреждениями передней части.

Ранее во Франции скоростной поезд столкнулся с грузовиком с военной техникой. Состав сошел с рельсов, пострадали 27 человек из 250 пассажиров. Машинист погиб при столкновении.