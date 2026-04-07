Скоростной поезд столкнулся с военным грузовиком во Франции

На севере Франции скоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, который перевозил военную технику. Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на источники.

Авария произошла в коммуне Не-ле-Мин департамента Па-де-Кале. Машинист погиб при столкновении. Поезд сошел с рельсов, пострадали 27 человек. Всего в составе находились 250 пассажиров.

Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) заявила, что движение поездов в районе происшествия приостановили «как минимум до конца дня». Причины столкновения выясняются.

Ранее под Ульяновском сошли с рельсов семь вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Челябинск — Москва. Пострадали 55 человек, 23 госпитализировали, одного из них — в тяжелом состоянии.

Среди пассажиров в поезде находилась группа «Демо». Музыканты направлялись на концерт в Уфу, они не пострадали.