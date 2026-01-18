В Чили началась срочная эвакуация из-за неконтролируемых лесных пожаров

Красный уровень опасности и обязательную эвакуацию объявили в чилийском регионе Био-Био из-за неконтролируемых лесных пожаров. Об этом сообщило издание El Litoral .

Пламя уже уничтожило более 30 домов. Два отдельных очага возгорания объединились в 23-километровый фронт. Сдержать огонь почти невозможно из-за сочетания высоких температур, сильных ветров и сложного рельефа.

Региональный представитель президента Чили Эдуардо Пачеко сообщил, что из-за нулевой видимости и труднодоступности некоторых регионов работа пожарных расчетов затруднена.

«Боевые силы развернуты в полном составе. Самолеты C-130 находятся в строю, но погодные условия не способствуют этому», — сказал он.

В ноябре 2025 года мощный пожар охватил национальный парк в Новой Зеландии. К тушению привлекли 15 вертолетов и три самолета.